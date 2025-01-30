Video der Pressekonferenz
Präsidentin Calviño stellt die Jahresergebnisse 2024 für Spanien vor
Publikationen zum Thema
Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe
Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.
Überblick 2025
Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.
Operativer Plan 2025–2027 der EIB-Gruppe
Durch ihre Aktivitäten innerhalb und außerhalb der EU spielt die EIB-Gruppe für die Umsetzung von Europas Prioritäten und Zielen eine entscheidende Rolle.
Produktkatalog der EIB-Gruppe
Unser Produktkatalog gibt einen Überblick über unser Angebot. Erfahren Sie, was unsere Produkte und Leistungen auszeichnet und was sie für die Wirtschaft insgesamt bewirken.