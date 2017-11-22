Die wichtigste Veranstaltung für kleine und mittlere Unternehmen, die KMU-Versammlung, findet dieses Jahr im estnischen Tallin statt. Was lag für die Europäische Investitionsbank also näher, als einen estnischen Kleinunternehmer als Cartoonisten zu beauftragen? Madis Ots sollte typische Hürden für kleine und mittlere Unternehmen und vor allem Start-ups illustrieren, die eine Finanzierung suchen.

Willkommen bei „Die Horde“: Woche für Woche wollen der Igel, der Hase und der Wolf den Bären davon überzeugen, ihre Geschäftsidee zu finanzieren.

„Hase, Wolf und Igel stehen für Unternehmer wie etwa Start-up-Gründer – mit all ihren Stärken und Schwächen. Sie sprühen vor Ideen – ob genial, unausgegoren oder schräg“, erklärt Madis. „Der Bär steht für Unternehmen und Banker der alten Schule – träge, einfallslos, unflexibel.“﻿