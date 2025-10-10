Zusammensetzung
Der Ethik- und Compliance-Ausschuss setzt sich aus den vier dienstältesten Verwaltungsratsmitgliedern, die diese Aufgabe freiwillig übernehmen, sowie der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zusammen. Den Vorsitz des Ausschusses übernimmt das dienstälteste Verwaltungsratsmitglied turnusmäßig für die Dauer von drei Jahren.
Wichtige Publikationen
Grundsätze für die Tätigkeit des Ethik- und Compliance-Ausschusses
Die Grundsätze enthalten die Bestimmungen für die Arbeitsweise des Ethik- und Compliance-Ausschusses der Europäischen Investitionsbank.
Ethics and Compliance Committee – 2024 Annual Report
The Ethics and Compliance Committee rules and makes decisions on any conflict of interest of any member and former member (during their cooling-off period) of the Board of Directors or the Management Committee.