Ethik- und Compliance-Ausschuss

Der Ethik- und Compliance-Ausschuss entscheidet über Interessenkonflikte von Mitgliedern oder ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats oder Direktoriums und gibt Stellungnahmen zu Interessenkonflikten von Mitgliedern oder Beobachterinnen/Beobachtern des Prüfungsausschusses ab.

Der Ausschuss gibt auch Stellungnahmen zu Ethikfragen ab, die Mitglieder des Verwaltungsrats oder des Direktoriums betreffen und im jeweiligen Verhaltenskodex oder in anderen relevanten Bestimmungen geregelt sind.

Zusammensetzung

Der Ethik- und Compliance-Ausschuss setzt sich aus den vier dienstältesten Verwaltungsratsmitgliedern, die diese Aufgabe freiwillig übernehmen, sowie der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zusammen. Den Vorsitz des Ausschusses übernimmt das dienstälteste Verwaltungsratsmitglied turnusmäßig für die Dauer von drei Jahren.

Wichtige Publikationen

10 Oktober 2025

Grundsätze für die Tätigkeit des Ethik- und Compliance-Ausschusses

Die Grundsätze enthalten die Bestimmungen für die Arbeitsweise des Ethik- und Compliance-Ausschusses der Europäischen Investitionsbank.

8 Juli 2025

Ethics and Compliance Committee – 2024 Annual Report

The Ethics and Compliance Committee rules and makes decisions on any conflict of interest of any member and former member (during their cooling-off period) of the Board of Directors or the Management Committee.

