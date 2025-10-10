Beratender Ausschuss für Ernennungen

Zusammensetzung
Der Ausschuss hat fünf Mitglieder, die nicht der Bank angehören und auf Vorschlag des Präsidenten vom Rat der Gouverneure ernannt werden. Die Mitglieder sollen unabhängig und kompetent sein und sich durch eine hohe Integrität und hohe Reputation auszeichnen. Die Gesamtzusammensetzung des Ausschusses soll ein angemessen breites Spektrum von Fachwissen sowie geschlechtsspezifische Diversität widerspiegeln.
- Herr Marek BELKA
- Frau Danièle NOUY
- Frau Sabine MAUDERER
- Herr Edward SCICLUNA
- Herr Johannes HAHN
Publikationen
Operating Rules of the Appointment Advisory Committee
The Appointment Advisory Committee Operating Rules set out the provisions applying to the Appointment Advisory Committee of the European Investment Bank.