Beratender Ausschuss für Ernennungen

Der Beratende Ausschuss für Ernennungen gibt nicht bindende Stellungnahmen dazu ab, ob Kandidaten geeignet sind, die Aufgaben eines Mitglieds des Direktoriums oder eines ordentlichen Mitglieds oder eines Beobachters im Prüfungsausschuss der EIB wahrzunehmen. Anschließend nimmt der Rat der Gouverneure die Ernennung vor.

Zusammensetzung

Der Ausschuss hat fünf Mitglieder, die nicht der Bank angehören und auf Vorschlag des Präsidenten vom Rat der Gouverneure ernannt werden. Die Mitglieder sollen unabhängig und kompetent sein und sich durch eine hohe Integrität und hohe Reputation auszeichnen. Die Gesamtzusammensetzung des Ausschusses soll ein angemessen breites Spektrum von Fachwissen sowie geschlechtsspezifische Diversität widerspiegeln.

  • Herr Marek BELKA
  • Frau Danièle NOUY
  • Frau Sabine MAUDERER
  • Herr Edward SCICLUNA
  • Herr Johannes HAHN

Publikationen

10 Oktober 2025

Operating Rules of the Appointment Advisory Committee

The Appointment Advisory Committee Operating Rules set out the provisions applying to the Appointment Advisory Committee of the European Investment Bank.

