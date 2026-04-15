Remédier aux connaissances lacunaires sur les investissements et les chaînes d’approvisionnement

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME) de la Commission européenne se sont associées pour publier une série de rapports analytiques sur les écosystèmes industriels et la résilience des chaînes de valeur européennes.

L’investissement joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de politique publique de l’Union européenne, dont la transition écologique et numérique. Toutefois, il existe un déficit de connaissances en ce qui concerne les activités d’investissement et les conditions qui soutiennent ou entravent ces activités, ainsi qu’un manque d’informations sur la résistance des différentes industries européennes et de leurs chaînes d’approvisionnement aux chocs, qu’ils soient de nature passagère ou plus structurelle.

Il est essentiel de comprendre comment les chocs passagers et structurels modifient les besoins d’investissement et quand une intervention publique est nécessaire pour faire face à ces chocs. Les données issues d’enquêtes peuvent aider à mieux le comprendre. Pour approfondir ces questions, la BEI a réalisé une enquête spéciale consacrée aux chaînes d’approvisionnement (SUCH), en plus de son enquête annuelle sur l’investissement qui recueille auprès des entreprises des données sur les tendances générales en matière d’investissement.

Le portail contenant les données recueillies dans le cadre du rapport SUCH est accessible ici.