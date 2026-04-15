Remédier aux connaissances lacunaires sur les investissements et les chaînes d’approvisionnement

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME) de la Commission européenne se sont associées pour publier une série de rapports analytiques sur les écosystèmes industriels et la résilience des chaînes de valeur européennes.
L’investissement joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de politique publique de l’Union européenne, dont la transition écologique et numérique. Toutefois, il existe un déficit de connaissances en ce qui concerne les activités d’investissement et les conditions qui soutiennent ou entravent ces activités, ainsi qu’un manque d’informations sur la résistance des différentes industries européennes et de leurs chaînes d’approvisionnement aux chocs, qu’ils soient de nature passagère ou plus structurelle.
Il est essentiel de comprendre comment les chocs passagers et structurels modifient les besoins d’investissement et quand une intervention publique est nécessaire pour faire face à ces chocs. Les données issues d’enquêtes peuvent aider à mieux le comprendre. Pour approfondir ces questions, la BEI a réalisé une enquête spéciale consacrée aux chaînes d’approvisionnement (SUCH), en plus de son enquête annuelle sur l’investissement qui recueille auprès des entreprises des données sur les tendances générales en matière d’investissement.
Le portail contenant les données recueillies dans le cadre du rapport SUCH est accessible ici.
Ondes de choc d’une période mouvementée – Comment les entreprises de l’UE recalibrent leurs chaînes d’approvisionnement
Une nouvelle étude, Shock waves from turbulent times: How EU businesses recalibrate supply chains (Ondes de choc d’une période mouvementée – Comment les entreprises de l’UE recalibrent leurs chaînes d’approvisionnement), menée par la Banque européenne d’investissement en collaboration avec la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, examine l’exposition des entreprises aux tensions commerciales au fil du temps et leur capacité à réagir aux bouleversements géopolitiques et aux perturbations mondiales à l’œuvre. Le rapport montre que les entreprises de l’UE sont très exposées aux tensions commerciales. Même celles qui n’importent pas de biens et de services ont eu un accès limité aux matières premières ou connu des perturbations logistiques. Dans l’ensemble, le rapport constate que les entreprises de l’UE sont parvenues à surmonter les perturbations mondiales précédentes grâce à leurs ressources et qu’elles restent attachées aux échanges commerciaux malgré les perturbations.
Vous trouverez ici le résumé alalytique et la note méthodologique.
22 % des entreprises qui importent de l’extérieur de l’UE ont subi des perturbations logistiques,
contre 14 % des entreprises qui n’échangent qu’avec d’autres pays de l’UE.
75 % des entreprises qui importent de l’extérieur de l’UE mettent l’accent sur la qualité lorsqu’elles choisissent leurs fournisseurs,
tandis que 67 % invoquent les prix.
68 % des entreprises prévoient d’accroître leurs exportations vers les pays de l’UE au cours des deux prochaines années,
alors que seulement 47 % des entreprises augmenteront leurs exportations en dehors de l’Union européenne.
Faire face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement : nouvelles perspectives sur la résilience et la transformation des entreprises de l’UE
Une publication précédente, en collaboration avec la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, intitulée Navigating supply chain disruptions: New Insights into the resilience and transformation of EU Firms (Faire face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement : nouvelles perspectives sur la résilience et la transformation des entreprises de l’UE), examinait comment les crises récentes (pénuries de matières premières après la pandémie de COVID-19, perturbations du transport maritime et guerre en Ukraine) ont entravé les chaînes d’approvisionnement des entreprises de l’UE et mis en évidence leur dépendance à l’égard des importations. Cette étude montrait que les entreprises de l’UE ont fait preuve d’une agilité remarquable face à ces perturbations et à cette dépendance. Elles avaient renforcé la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement en augmentant les stocks, en investissant dans le suivi numérique et en diversifiant leurs partenaires commerciaux.
Vous trouverez ici le résumé analytique et la note méthodologique.
44 % des entreprises de l’UE qui importent de Chine ont rencontré des problèmes de transport et de logistique,
contre 22 % pour celles qui importent uniquement de l’Union européenne.
37 % des entreprises de l’UE ont déclaré que l’accès aux produits de base et aux matières premières constituait un obstacle majeur,
tandis qu’elles sont 34 % à avoir été touchées par des perturbations au niveau de la logistique et des transports.
La part des exportations de l’UE vers les États-Unis est passée à 21 % en 2023,
alors que ce chiffre ne s’établissait qu’à 14 % en 2010.
Reprise post-COVID et transition écologique : une perspective écosystémique
La première publication en collaboration avec la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME, intitulée Post-COVID recovery and green transition: an ecosystem view (Reprise post-COVID et transition écologique : une perspective écosystémique), fournissait de nouvelles informations sur les conditions d’investissement et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle évaluait la résilience des chaînes de valeur et des écosystèmes industriels européens face aux chocs passagers et structurels, en particulier pendant la crise du COVID-19, et l’augmentation ultérieure de la demande lors de la reprise.
The portal containing the data gathered in the Ecosystems report can be accessed here.
Veuillez trouver ici le résumé analytique.
Partenariat entre la BEI et la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME
Les entreprises européennes continuent d’être affectées par les répercussions de la pandémie, de la guerre en Ukraine et des tensions sur certaines des principales voies de navigation mondiales. Ces difficultés ont des conséquences sur les investissements des entreprises et les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’Europe doit repérer et mieux comprendre les tensions qui pèsent sur les entreprises si elle veut mettre en place des politiques publiques susceptibles de soutenir leur développement et leur croissance.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.