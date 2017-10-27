Le financement des villes intelligentes à votre service

Les projets de « villes intelligentes » financés par la BEI devraient être innovants, inclusifs et intégrés.

Ces investissements contribuent à mettre en place des approches technologiques ou de gestion innovantes .

. Les décisions sont prises moyennant la participation des parties prenantes et grâce à la bonne gestion de la conception et de la réalisation des projets.

Les interventions dans le domaine des villes intelligentes favorisent l'intégration de solutions reposant sur une approche guidée par des considérations d'aménagement du territoire en matière de mobilité, d'énergie, de gestion de l'eau, de logement et d'autres services publics. Cela peut porter, par exemple, sur un éclairage de rues intelligent, sur des compteurs énergétiques connectés, sur des véhicules utilisant des carburants de substitution, sur des systèmes de transport intelligents, sur des bâtiments efficaces et des quartiers intelligents, sur la gestion des eaux pluviales, sur les solutions de TIC dans les services sociaux et sanitaires. Cela peut également porter sur des approches innovantes en matière d'administration urbaine et d'interaction avec les citoyens.

Téléchargez un document imprimable détaillé pour en savoir davantage sur les investissements de la BEI dans les villes intelligentes.

Le financement de villes intelligentes sur le terrain : études de cas de la BEI

Les prêts et les services de conseil de la BEI ont permis à des villes et des agglomérations de toute l’Europe d’élaborer des programmes de villes intelligentes. Lisez ces études de cas pour découvrir comment les villes et agglomérations deviennent intelligentes.

Pour appuyer la mise en œuvre de projets, la Commission européenne et la BEI ont créé la plateforme européenne de conseil en investissement, un point d’accès unique à des services de conseil et d’assistance technique. Jaspers, par exemple, fournit de précieux services de conseil soutenant le succès de grands projets de villes intelligentes, comme son récent programme d’assistance technique mis en place à La Valette, la capitale maltaise. Jaspers a fourni des services de conseil à la troisième ville de Pologne. Le résultat : un grand projet de revitalisation urbaine dans une centrale électrique rénovée dont les effets ont contribué à diffuser une énergie positive à Łódź et au-delà.

La BEI contribue au financement des villes intelligentes par le biais d'une gamme d’instruments différents :

ses partenariats avec des intermédiaires comme la banque belge Belfius ;

des prêts-cadres permettant à toute une série de projets réalisés dans une seule ville, comme Bologne, de bénéficier d'un financement flexible à long terme ;

des fonds d'investissement renouvelables comme celui mis en place à Manchester qui décuple l’impact des subventions ;

les grands projets d'investissement nécessitent des financements à long terme. Ils peuvent donc bénéficier de prêts spécifiques, ce que nous appelons des prêts à l’investissement, d'un montant minimum de 25 millions d’EUR, comme le prêt accordé à l’appui des éco-quartiers de Rouen, en France.

La mobilité urbaine durable est un secteur susceptible de bénéficier grandement des projets ayant trait aux villes intelligentes. À Paris, la BEI a participé à la transformation du système de transports publics de la ville. La Banque a également aidé la capitale des Îles Canaries à financer un système de transport rapide par autobus respectueux du climat qui transformera la manière dont les habitants se déplacent ... et respirent.

Pour être durables, les villes doivent réutiliser les sites industriels pollués. La BEI a contribué au financement des travaux du fonds Ginkgo qui entend transformer d’anciennes usines en France et en Belgique en immeubles de bureaux et résidentiels urbains.

Le programme Elena de la BEI aide les citoyens à rénover leurs logements pour en améliorer l’efficacité énergétique, en partenariat avec des autorités régionales et locales comme celles de la Picardie, en France. Elena a également permis la création de partenariats avec des autorités locales pour rendre les transports durables, comme dans le cas des nouveaux tramways d’Aarhus, au Danemark. Le montant des prêts liés à l’efficacité énergétique peut également être beaucoup plus élevé, comme celui de 100 millions d’EUR accordé à Énergies POSIT’IF, une entreprise détenue, pour l’essentiel, par le Conseil régional d’Île-de-France, à l’appui de la rénovation d’immeubles à appartements à Paris.

Les investissements environnementaux sont également essentiels au financement des villes intelligentes. La BEI a contribué à la transformation du système d’adduction d’eau d’Essen, de telle sorte que la cité allemande, une ancienne zone industrielle polluée, a remporté le prix de Ville verte européenne 2017. Un prêt BEI à Vilnius a permis de renouveler un éclairage public vieillissant et de réduire sa consommation d'énergie de moitié, tout en rendant les pistes cyclables plus sures pour les habitants de la capitale lituanienne.

Dans chaque foyer, les investissements intelligents ont leur place. La BEI contribue grandement au financement de l'installation, au Royaume-Uni, de compteurs intelligents pour l’électricité et le gaz, avec, à la clé, des économies pour les consommateurs et des incidences favorables sur l’action en faveur du climat.