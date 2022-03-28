La ligne de train reliant Lérida à La Pobla de Segur, à travers les reliefs accidentés de la région de Barcelone, se faufile entre montagnes et gorges profondes. Cette ligne constitue une liaison critique, dans une région isolée où les routes locales sont rarement droites.

Le 12 mars 2021, alors que le premier train de la journée pénétrait dans un tunnel, un glissement de terrain est survenu sans signes avant-coureurs. Lorsque le train est sorti du tunnel, il a percuté un amas de roches qui venaient de se décrocher et a déraillé, à quelques mètres seulement d’une falaise abrupte.

Par bonheur, personne n’a été blessé. Mais la ligne a été fermée pendant plusieurs semaines, et le train a dû faire l’objet de réparations importantes et coûteuses.

Lorsque Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l’opérateur du chemin de fer, a entamé les travaux sur les voies ferrées, il a décidé de tenter une nouvelle expérience.

L’entreprise a engagé une société basée à Barcelone, Worldsensing, pour qu’elle installe un ensemble sophistiqué de capteurs et de dispositifs de collecte de données sans fil qui assurerait une surveillance continue des conditions prévalant en dehors du tunnel.

Ce système est composé de dispositifs qui détectent toute évolution dans les fissures présentes sur la paroi de la falaise qui domine la ligne. D’autres capteurs surveillent les voies et les conditions météorologiques. La chaleur ou le froid extrêmes, de fortes chutes de pluie ou de neige peuvent nuire à la sécurité. Les données sont téléchargées en continu sur une plateforme dématérialisée, grâce à une application qui peut être utilisée à distance et lance une alerte précoce en cas de danger.

Les systèmes de télésurveillance peuvent sauver des vies et prolonger la durée de vie utile des infrastructures civiles essentielles que sont les routes, les chemins de fer, les ponts et les tunnels. L’importance de ces systèmes ne fait que croître à mesure que les changements climatiques augmentent la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes.