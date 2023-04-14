© ROSI ROSI peut traiter tous les types de panneaux à base de silicium et réutiliser les matériaux

Hsin-Hsin Fan, l’une des jeunes ingénieurs de ROSI, explique que leur processus universel peut traiter tous les types de panneaux à base de silicium, quelle que soit leur forme ou leur structure. « C’est ce qui différencie notre procédé des autres. Nous effectuons un délaminage jusqu’à ce que nous séparions chaque composant et que nous récupérions cinq matériaux (silicium, argent, aluminium, cuivre et verre de haute qualité). »

Yun affirme que lorsque les panneaux solaires arrivés en fin de vie commenceront à affluer, les équipes de ROSI devront être prêtes avec, à leur disposition, la meilleure technologie sur le marché. « Je crois profondément en la technologie et en l’industrialisation. La transition énergétique, notre empreinte carbone, tout devrait reposer sur la technologie. »

Se positionner en tant que fournisseur de matières premières

Depuis sa création en 2017, ROSI a levé environ 12 millions d’euros de financement, qu’elle utilise pour construire des usines de recyclage.

Son premier site, en France, entrera en service au début de 2023, suivi par d’autres en Allemagne et en Espagne. ROSI prévoit de s’étendre à d’autres pays européens, à la Chine, au Japon et aux États-Unis, partout où de grandes quantités de panneaux solaires ont été installées.

L’entreprise estime que d’ici à 2050, ses usines pourront récupérer 300 000 tonnes de silicium ultra-pur, l’équivalent de 77 millions de tonnes de CO 2 .

Outre l’extraction de matériaux de grande valeur à partir de panneaux en fin de vie, ROSI a développé un procédé breveté pour les réintégrer dans un certain nombre de secteurs, allant du solaire aux semi-conducteurs. Les revenus de l’entreprise découleront principalement de leur revente. « Nous sommes très ambitieux », explique Yun. « Nous ne nous positionnons pas comme une entreprise de recyclage, mais comme un fournisseur de matières premières. »

Soren, l’éco-organisme chargé de la collecte et du recyclage des modules photovoltaïques en France, a récemment choisi ROSI pour revaloriser le silicium et l’argent des panneaux en fin de vie. Nicolas Defrenne, directeur général de Soren, affirme que la technologie de ROSI « se justifie sur le plan économique et environnemental. Mais elle est aussi nécessaire parce que des panneaux solaires continueront à être fabriqués. Et si nous ne mettons pas en place une économie circulaire parallèlement à la transition énergétique, aucune des deux ne portera ses fruits. »

Le suivi des volumes de déchets : un enjeu majeur

Bien que les choses se passent relativement bien pour la jeune pousse française, elle a été confrontée à son lot de difficultés, notamment pour la récupération des panneaux photovoltaïques usagés.

Pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement, ROSI suit le volume de déchets qui devrait apparaître sur le marché et le volume réel que chaque pays collecte.

Jusqu’à présent, le volume de collecte déclaré est nettement inférieur aux prévisions. « Une grande quantité de déchets devait faire son apparition, mais nous ne savons pas où elle a fini, dans des décharges ou ailleurs », explique Hsin-Hsin. « Il est essentiel de mettre en place une collecte adéquate. »

Dans le cadre de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI, qui soutient les entreprises ayant un impact social, éthique ou environnemental, ROSI a reçu le premier prix de la catégorie spéciale, consacrée à l’économie bleue et verte.