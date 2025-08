Après tout, la plupart des ingénieurs tunisiens diplômés partaient à l’étranger en quête de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Au lieu de cela, Feten, âgée de 31 ans, a été embauchée comme ingénieure spécialisée dans la production au plus juste chez OneTech, une société qui fabrique des circuits imprimés et de l’électronique pour l’industrie automobile. « J’ai décroché le boulot de mes rêves à proximité de ma famille et de ceux que j’aime et j’en suis très reconnaissante », dit Feten.

Le développement de OneTech en Tunisie, qui inclut l’amélioration de ses installations de production et l’accélération des activités de recherche-développement et innovation, a été possible grâce à un prêt de 21 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI). Appuyer l’innovation et l’activité est une priorité majeure de la BEI, la banque de l’UE, tout comme la modernisation de l’industrie automobile.