Poussé par la forte hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le pourcentage de ménages allemands en situation de précarité énergétique, c’est-à-dire ceux consacrant plus de 10 % de leur revenu net aux dépenses énergétiques, a doublé depuis 2021 pour atteindre 41 %. Combinée à une pénurie de nouveaux appartements et à l’augmentation des loyers, la crise du coût de la vie a fait de l’accessibilité du logement la deuxième préoccupation majeure des Allemands.

Le projet de Hanovre, ville septentrionale, de construire 640 appartements économes en énergie et abordables à des fins locatives semble répondre parfaitement aux enjeux du moment marqués par les inquiétudes à l’égard des changements climatiques. Ces nouveaux appartements, qui seront construits et détenus par Hanova, l’organisme municipal de logement d’Hanovre, incluront 232 logements sociaux, pour des ménages de deux personnes dont le revenu s’élève au maximum à 23 000 EUR par an, et 408 logements intermédiaires.

« L’économie croissante de Hanovre en fait une zone métropolitaine attrayante », explique Karsten Klaus, directeur général d’Hanova. « Compte tenu de l’augmentation rapide du nombre d’habitants et des crises actuelles, la demande de logements abordables augmente également. Cependant, l’offre est limitée. Nous aidons à créer des logements décents et abordables pour les personnes à revenu faible et intermédiaire, réduisant ainsi les déséquilibres sur le marché locatif d’Hanovre. »

Organisme municipal de logement de la ville, Hanova possède environ 15 000 logements. La société, qui est le plus grand fournisseur de services immobiliers à Hanovre, appuie les politiques de logement de la ville en construisant de nouveaux appartements sociaux et intermédiaires à des fins locatives. Elle gère également des locaux résidentiels et commerciaux, construit des écoles et des crèches, crée des places de stationnement et joue un rôle majeur dans le développement urbain de la ville.