Erika Brown aime se promener à pied ou à vélo en suivant les eaux limpides et les berges de l’Emscher et de ses affluents. Ces rivières offrent aujourd’hui un cadre très différent de celui d’autrefois : un dépotoir industriel à ciel ouvert. Ce nouveau décor naturel est en partie attribuable au travail d’Erika, en tant que responsable génie civil de l’un des projets environnementaux les plus importants d’Europe. « Ça me met du baume au cœur d’œuvrer pour nos concitoyens. Je suis fière de faire partie de cette aventure », explique-t-elle.

Travaillant pour Emschergenossenschaft, Erika, 57 ans, est chargée des budgets, du respect des délais serrés et des contrôles de qualité. Elle s’entretient avec les autorités locales pour obtenir les permis et avec les habitants lors de réunions publiques. Depuis que la Banque européenne d’investissement a accordé son premier prêt à Emschergenossenschaft en 2011, la charge de travail d’Erika a augmenté et son équipe a doublé. « J’étais heureuse de voir ces nouveaux emplois proposés à de jeunes ingénieurs talentueux », affirme-t-elle.

Le projet de réhabilitation de l’Emscher maintient ou crée 1 400 emplois chaque année, avec l’appui d’un financement de la banque de l’UE s’élevant au total à 1,3 milliard d’EUR. Erika prend son casque de sécurité, enfile sa veste réfléchissante et se dirige vers la rivière. « Il y a encore tant à faire, mais ça me motive de savoir que c’est pour un avenir meilleur et plus propre », déclare-t-elle.

Le travail d’Erika est l’un des millions d’emplois ayant bénéficié du concours de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe BEI au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du PIB de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. En 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, et la création de 650 000 emplois supplémentaires.