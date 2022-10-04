La technologie de l’internet des objets est la clé pour transformer et optimiser notre façon de vivre, de conduire, de travailler, de fabriquer des produits ou de recevoir des soins médicaux. Elle peut faire baisser les coûts de communication et de stockage, ainsi que la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. Avec, selon les estimations, plus de 41 milliards d’appareils connectés utilisés d’ici à 2025, l’internet des objets est à l’avant-garde de la transformation numérique de l’économie mondiale.

Investir dans des innovateurs européens qui jouent un rôle essentiel dans l’internet des objets aidera le continent à atteindre l’autonomie numérique dans les technologies de l’information et de la communication. C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement appuie la société polonaise Kontakt.io au moyen d’un financement de 12 millions d’euros, signé en février 2022, par l’intermédiaire de son Fonds de garantie européen, un mécanisme destiné à aider les entreprises européennes à faire face à l’impact économique de la pandémie de COVID-19.

Fondée à Cracovie, en Pologne, Kontakt Micro-Location (nom complet de Kontakt.io) utilise la technologie Bluetooth pour révolutionner les systèmes de localisation en intérieur. « Pendant des années, les autres entreprises ont proposé des solutions monolithiques coûteuses et complexes », explique Philipp von Gilsa, directeur général de Kontakt.io. « Nous fabriquons des appareils de l’internet des objets intelligents, des solutions en nuage et des logiciels puissants capables de transformer les bâtiments en environnements intérieurs durables. »

Faire interagir les personnes, les objets et les bâtiments