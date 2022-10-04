En Pologne et en Lituanie, deux entreprises européennes transforment le secteur de l’internet des objets en créant des services numériques innovants pour les bâtiments et des emplois
La technologie de l’internet des objets est la clé pour transformer et optimiser notre façon de vivre, de conduire, de travailler, de fabriquer des produits ou de recevoir des soins médicaux. Elle peut faire baisser les coûts de communication et de stockage, ainsi que la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. Avec, selon les estimations, plus de 41 milliards d’appareils connectés utilisés d’ici à 2025, l’internet des objets est à l’avant-garde de la transformation numérique de l’économie mondiale.
Investir dans des innovateurs européens qui jouent un rôle essentiel dans l’internet des objets aidera le continent à atteindre l’autonomie numérique dans les technologies de l’information et de la communication. C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement appuie la société polonaise Kontakt.io au moyen d’un financement de 12 millions d’euros, signé en février 2022, par l’intermédiaire de son Fonds de garantie européen, un mécanisme destiné à aider les entreprises européennes à faire face à l’impact économique de la pandémie de COVID-19.
Fondée à Cracovie, en Pologne, Kontakt Micro-Location (nom complet de Kontakt.io) utilise la technologie Bluetooth pour révolutionner les systèmes de localisation en intérieur. « Pendant des années, les autres entreprises ont proposé des solutions monolithiques coûteuses et complexes », explique Philipp von Gilsa, directeur général de Kontakt.io. « Nous fabriquons des appareils de l’internet des objets intelligents, des solutions en nuage et des logiciels puissants capables de transformer les bâtiments en environnements intérieurs durables. »
Faire interagir les personnes, les objets et les bâtiments
Kontakt.io utilise l’intelligence artificielle, des capteurs et les technologies en nuage, diffusées grâce au wifi de bâtiments intelligents pour créer une nouvelle couche de métadonnées. Il s’agit d’une nouvelle couche de données qui décrit les interactions entre les équipements, les personnes et les espaces qu’elles occupent dans les bâtiments en question.
« De cette façon, nous faisons interagir les personnes et les bâtiments en proposant aux premières des expériences en intérieur confortables, utiles et sûres, et en faisant en sorte que les bâtiments leur soient adaptés », explique Łukasz Szelejewski, directeur technologique deKontakt.io.
Grâce aux applications géolocalisables de Kontakt.io dans le domaine des soins médicaux, une infirmière peut trouver l’équipement médical disponible et désinfecté le plus proche. Dans les environnements de bureaux, la technologie de Kontakt.io aide les entreprises à déterminer précisément les effectifs et les actifs par bâtiment et par étage, et à garantir ainsi l’utilisation efficace des espaces.
L’innovation de Kontakt.io comporte également une dimension écologique.
« Nos produits aident à optimiser la consommation d’énergie d’un bâtiment », explique Łukasz Szelejewski. « Comprendre comment les bâtiments sont réellement utilisés consolide le socle de données grâce auquel la consommation de chauffage, de ventilation et de climatisation peut être limitée au minimum, réduisant ainsi les coûts énergétiques de 35 %. »
Qu’est-ce que l’internet des objets ?
L’internet des objets désigne des appareils tels que des téléphones mobiles, des véhicules, des appareils électroniques et des capteurs intelligents connectés à un réseau sans fil. Ces appareils renferment des capteurs qui collectent des données et des logiciels qui téléchargent les données dans le nuage ou échangent directement des données avec d’autres appareils connectés.
Qu’est-ce que le Bluetooth à basse consommation ?
Le Bluetooth à basse consommation est une technologie radio sans fil relativement peu gourmande en énergie pour partager des données entre différents appareils.
Quelle est la différence entre les balises Bluetooth « beacon » et « tag » à basse consommation ?
Ce sont les mêmes types de balises. Leur nom varie principalement en fonction de leur utilisation. Ces balises peuvent toutes déclencher des actions dans le monde réel ou indiquer un emplacement et des conditions physiques en relayant des informations vers des appareils intelligents situés à proximité.
Qu’est-ce qu’une passerelle Bluetooth ?
Une passerelle Bluetooth est un scanneur en temps réel qui sert de point de collecte pour les données de balises situées dans un rayon défini. En maintenant constamment la communication avec les balises environnantes, les passerelles créent un nuage de données qui peut être utilisé pour suivre un certain nombre de conditions, allant de la température à la localisation.
Investir dans l’autonomie numérique de l’Europe
Le Fonds de garantie européen de la banque de l’UE vise à soutenir les entreprises touchées par le ralentissement économique lié au COVID-19. Nombre de ces entreprises appartiennent au secteur des technologies et n’ont pas de capital sur lequel elles peuvent compter, même si elles ont besoin de donner davantage d’ampleur à leur activité. Cela revêt une importance particulière dans le secteur des technologies, car les entreprises européennes pourraient alors devoir se tourner vers les États-Unis ou la Chine pour obtenir d’autres sources de financement.
« Ce Fonds nous permet de proposer des solutions de financement à long terme aux entreprises innovantes dans des secteurs stratégiquement importants pour l’avenir de l’Europe », déclare Iwona Biernat, chargée d’investissements en fonds propres à la Banque européenne d’investissement (BEI).
Grâce au soutien de la BEI, Kontakt.io peut continuer à innover et à se développer. « Nous nous intéressons maintenant aussi à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique », explique Philipp von Gilsa, directeur général de Kontakt.io. « Nous tentons également d’améliorer notre technologie, en la rendant encore plus intelligente et facile à utiliser. »
Produits de l’internet des objets fabriqués en Lituanie
Autre société de l’internet des objets bénéficiant d'un appui de la Banque européenne d’investissement, Teltonika IoT Group produit des technologies de communication et des réseaux sans fil innovants, comme des traceurs de véhicules, des GPS et des modems fonctionnant sur les réseaux 2G, 3G, 4G, 5G et Bluetooth.
« Nous nous sommes lancés en 1998 en Lituanie en tant que très petite entreprise et avec beaucoup de difficultés en perspective », explique Arvydas Paukštys, fondateur et président de Teltonika IoT Group. « Désormais, nous commercialisons des produits de l’internet des objets, uniques et fabriqués en Lituanie, dans plus de 160 pays. »
Afin d’appuyer Teltonika, la Banque européenne d’investissement a signé en mai un accord de 50 millions d’euros, adossé à une garantie du budget de l’UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.
« Ce financement nous permettra d’achever la construction du technopôle de Teltonika à Molėtai qui, à lui seul, créera 500 emplois », explique Arvydas Paukštys. « Nous voulons également accroître la capacité de production de Teltonika EMS (la branche fabrication et recherche-développement électronique de l’entreprise) à Vilnius et accélérer la mise en œuvre de nos projets dans le monde entier. »
Plus de financements signifient plus d’innovations vertes et d’emplois. Teltonika a commencé à produire en masse des chargeurs de véhicules électriques intelligents et fiables en septembre et vise à créer une filière des semi-conducteurs en Lituanie dans les 5 à 10 prochaines années. Cela créera d’autres emplois hautement qualifiés et réduira les émissions de CO2.