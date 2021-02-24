Un bilan de santé quotidien en un seul appel

« Notre objectif est de veiller à ce que toute personne âgée qui en a besoin bénéficie de soins continus à domicile », déclare María. « L’intelligence artificielle s’adresse aux patients comme le ferait un infirmier. »

Parallèlement, elle affirme que ce dispositif aide les hôpitaux et les services de santé surchargés à mieux gérer le nombre de cas en leur permettant de concentrer leur attention sur ceux qui en ont besoin en temps utile.

Tucuvi a été l’un des finalistes de l’édition 2020 du concours de l’innovation sociale, une initiative phare de l’Institut BEI, qui récompense et soutient les meilleures entreprises européennes qui ont pour mission première de générer un impact social, éthique ou environnemental.

Tucuvi dessert plusieurs hôpitaux et organismes de santé en Espagne et au Portugal, mais prévoit de s’exporter en Amérique du Sud, explique María. L’entreprise a pour objectif de compter 100 000 patients d’ici la fin de l’année 2021.

Elle adapte son programme aux besoins de l’hôpital ou du système de santé qui intègre Tucuvi dans ses services. Pour chaque région et pour chaque maladie faisant l’objet d’un suivi, l’intelligence artificielle doit être formée pour pouvoir poser les bonnes questions et comprendre le dialecte et les idiomes utilisés par les patients âgés. Cette procédure dure jusqu’à trois mois. « Après quoi, l’intelligence artificielle commence à apprendre par elle-même », explique María.

Un soutien bienvenu en temps de COVID

Le programme de Tucuvi est utilisé pour les patients présentant des troubles cardiaques chroniques, des cancers et des difficultés respiratoires. En fonction des besoins du prestataire de santé, Tucuvi peut fournir différents types de services. Pour les patients avec démence ou la maladie d’Alzheimer, par exemple, Tucuvi peut inclure des jeux qui stimulent la mémoire, le langage et la capacité à résoudre des problèmes.

Tucuvi a également participé à la gestion de la crise du COVID-19. « Nous avons collaboré avec un hôpital en lui fournissant un suivi continu des patients atteints du COVID-19 à domicile », précise María, « et le résultat a été que 85 % des appels ont pu être traités par notre système et nous n’avons transféré à l’hôpital que 15 % d’entre eux. Cela a permis d’optimiser la gestion du temps et les patients ont reçu l’attention dont ils avaient besoin. »