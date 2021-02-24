Une application médicale innovante s’appuie sur l’intelligence artificielle pour veiller sur les personnes âgées à domicile sans avoir à faire fonctionner des technologies compliquées
Quand elle explique les motifs qui l’ont incitée à fonder Tucuvi, une jeune pousse à l’origine d’un système guidé par l’intelligence artificielle (IA) qui surveille la santé des personnes âgées par téléphone, María González Manso évoque Carmen, sa voisine et amie. Carmen réside à Ségovie, la ville espagnole où María a grandi et où habite encore sa famille. « À 80 ans, elle vit avec de multiples pathologies chroniques qui nécessitent une surveillance », affirme María, « et elle n’avait pas les équipements nécessaires pour rester à la maison en sécurité et en bonne santé ».
Plus María cherchait des solutions pour Carmen, plus elle s’est rendu compte que beaucoup de personnes se trouvent dans la même situation. « D’une part, un grand nombre des outils disponibles ne fonctionnent pas avec Carmen, car tout comme plus de 80 % de la population âgée, elle n’utilise pas d’applications mobiles ou d’appareils comme des montres intelligentes », explique María. « D’autre part, il n’y a pas assez de professionnels de santé pour fournir le niveau de soins dont cette tranche de la population a besoin. »
María, ingénieure biomédicale de formation, et Marcos Rubio Rubio, cofondateur de Tucuvi et également ingénieur biomédical, voulaient mettre à profit la technologie avec laquelle ils travaillaient pour trouver une solution qui aiderait les personnes âgées à rester chez elles, dans la mesure du possible, en bonne santé et en sécurité tout en gérant des pathologies chroniques.
Ensemble, ils ont fondé Tucuvi, une aide à la personne virtuelle qui utilise l’intelligence artificielle pour appeler les patients âgés et vérifier qu’ils vont bien, surveiller leurs réponses et envoyer des rapports aux cliniques et aux hôpitaux lorsque le système détecte le besoin d’une intervention humaine. Ce dispositif contourne la nécessité qu’un patient âgé sache se servir des technologies pour faire fonctionner un ordinateur ou un smartphone.
Un bilan de santé quotidien en un seul appel
« Notre objectif est de veiller à ce que toute personne âgée qui en a besoin bénéficie de soins continus à domicile », déclare María. « L’intelligence artificielle s’adresse aux patients comme le ferait un infirmier. »
Parallèlement, elle affirme que ce dispositif aide les hôpitaux et les services de santé surchargés à mieux gérer le nombre de cas en leur permettant de concentrer leur attention sur ceux qui en ont besoin en temps utile.
Tucuvi a été l’un des finalistes de l’édition 2020 du concours de l’innovation sociale, une initiative phare de l’Institut BEI, qui récompense et soutient les meilleures entreprises européennes qui ont pour mission première de générer un impact social, éthique ou environnemental.
Tucuvi dessert plusieurs hôpitaux et organismes de santé en Espagne et au Portugal, mais prévoit de s’exporter en Amérique du Sud, explique María. L’entreprise a pour objectif de compter 100 000 patients d’ici la fin de l’année 2021.
Elle adapte son programme aux besoins de l’hôpital ou du système de santé qui intègre Tucuvi dans ses services. Pour chaque région et pour chaque maladie faisant l’objet d’un suivi, l’intelligence artificielle doit être formée pour pouvoir poser les bonnes questions et comprendre le dialecte et les idiomes utilisés par les patients âgés. Cette procédure dure jusqu’à trois mois. « Après quoi, l’intelligence artificielle commence à apprendre par elle-même », explique María.
Un soutien bienvenu en temps de COVID
Le programme de Tucuvi est utilisé pour les patients présentant des troubles cardiaques chroniques, des cancers et des difficultés respiratoires. En fonction des besoins du prestataire de santé, Tucuvi peut fournir différents types de services. Pour les patients avec démence ou la maladie d’Alzheimer, par exemple, Tucuvi peut inclure des jeux qui stimulent la mémoire, le langage et la capacité à résoudre des problèmes.
Tucuvi a également participé à la gestion de la crise du COVID-19. « Nous avons collaboré avec un hôpital en lui fournissant un suivi continu des patients atteints du COVID-19 à domicile », précise María, « et le résultat a été que 85 % des appels ont pu être traités par notre système et nous n’avons transféré à l’hôpital que 15 % d’entre eux. Cela a permis d’optimiser la gestion du temps et les patients ont reçu l’attention dont ils avaient besoin. »
Selon María, Tucuvi commence à examiner comment utiliser l’intelligence artificielle pour analyser la façon dont les personnes répondent aux questions, en plus du simple contenu des réponses.
« Lorsque nous écoutons certains appels, nous pouvons entendre des personnes dire “oui, c’est bon, tout va bien”, mais elles le font en pleurant », dit-elle au sujet de certains patients infectés par le COVID-19. « Elles disent qu’elles vont bien, car elles ne veulent déranger personne. Nous avons donc réalisé que nous devions aussi analyser comment elles se sentaient. »
C’est une autre dimension que l’intelligence artificielle peut être formée à détecter.
L’un des objectifs de Tucuvi est d’aider les patients âgés à rester à la maison, évitant ainsi le stress et la crainte d’un transfert dans un établissement de soins ou la nécessité de se rendre à l’hôpital en cas de crise soudaine.
« Cela fait partie de notre objectif », dit-elle, « si on ne peut pas rester en bonne santé, on ne peut pas rester chez soi. »
Quant à Carmen, l’amie de María, elle vit toujours chez elle à Ségovie et reste très active dans son quartier. « Je l’ai vue hier », sourit María. « Elle fait des choses comme nous cuisiner des petits gâteaux. L’important, c’est qu’elle sache qu’on est là. »