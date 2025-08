Description

Dans le contexte de l’adoption du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (ci-après le « règlement »), les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) ont adopté en novembre 2020 la Politique de protection des données à caractère personnel du Groupe BEI. Cette politique vise à démontrer l’engagement commun de la BEI et du FEI à appliquer de manière effective les principes de protection des données énoncés dans le règlement.