TECH-EU POLVOLT E-WASTE AND COPPER RECYCLING

Fiche récapitulative
The project will finance the construction and operation of a secondary electronic waste and copper recycling facility in Zawiercie.
The promoter's investments aim to meet the rising need for copper, a strategic raw material for the manufacturing of Strategic Net-Zero Technologies, including e-mobility, renewable energy technologies, ICT, aerospace and defence.
The projects fall under Annex II of environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU) and Decision EU 2016/1032, establishing Best Available Techniques (BAT) conclusions (Best Available Techniques Reference Documents, BREFs) for the non-ferrous metals industries and waste treatment (Commission Implementing Decision (EU) 2018/1147). A full EIA was carried out for the project, including preparation of an EIA Report, public consultation, and consultation with the competent environmental authorities, prior to the issuance of the environmental decision on 26 July 2024. During appraisal, the EIB will assess whether any additional environmental approvals are required.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.