TECHEU VD TENSIVE (BIOTECH ACT)

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter's research and development activities and CAPEX expenditures to advance regenerative implants for reconstructive surgery and for tissue marking following lumpectomy or mastectomy in breast cancer patients.
The project focuses on the development, clinical validation, and regulatory approval of REGENERA/SOFTAG, an innovative bioresorbable implant and precision tissue marker designed to support tissue regeneration following lumpectomy (i.e., partial breast removal after breast cancer). In parallel, the associated R&D investments also encompass clinical research into a novel post-mastectomy indication (i.e., full breast removal after breast cancer), leveraging advanced biomaterial 3D printing technology to enable the development of next-generation reconstructive implants.
The project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC as research, development and innovation activities will be carried out in facilities already authorised for the same purpose. Full environmental details will nevertheless be verified to align with EU best practices.
The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.