TECH EU KONE INNOVATIVE PEOPLE FLOW RDI III

Fiche récapitulative
The project comprises investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the field of elevators, escalators, auto-walks as well as intelligent technologies and solutions for people flow over the period 2026-2029.
The aim is to improve the energy efficiency and functional performance of the product range, developing new solutions and new products, as well as leveraging digitalisation and IoT to provide new services and improve customers' experience.
The RDI activities included in the financed project cover a wide range of developments in the fields of elevators, escalators, auto-walks as well as intelligent technologies and solutions for people flow. These RDI activities generate significant positive knowledge, technology and environmental externalities, through the creation of innovative processes, products or services and through skills development and upgrading.
The Promoter's investments address the market failures and gaps associated with projects with positive knowledge, environmental and safety externalities generation.
The project will have important positive knowledge spillovers through R&D cooperation with industrial and academic partners, R&D cooperation with upstream suppliers, and inter-group mobility of highly skilled staff and R&D personnel. The project also contributes to increasing the technological competence and leadership of the European elevator and related sectors.
It will generate positive environmental spillovers through the development and manufacturing of products that help improve the energy efficiency of the buildings where they will be installed.
The proposed loan will provide financial sources for the project and its implementation. The loan will extend KONE's debt maturity profile and thus strengthen the overall financing position of the group. The Bank's significant support to the Promoter will provide positive signalling effect to the capital markets.
The Project consists of RDI activities that are not listed in any of the Annexes of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU. The environmental details will be verified during the project appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.