GEWOBAG AFFORDABLE HOUSING BERLIN

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The investment loan will support one of the largest municipal housing companies in the State of Berlin in implementing its multiannual investment programme.
The aim is to co-finance the construction of about 1,465 social and affordable rental housing, as well as student accommodation, together with the related urban development infrastructure. Although the construction of some buildings may have already started, the EIB will assess the project costs during appraisal to ensure that most eligible costs are incurred in the coming years.
Where applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Environmental and Social Policy, compliance with the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC, the Birds Directive 2009/147/EC and the Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal. The status of any environmental studies and public consultations, as well as the alignment of energy efficiency requirements with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU, as amended, will also be assessed, if needed, during project appraisal.
The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with applicable EU procurement legislation, including Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with publication of tender notices in the EU Official Journal where required. Information on the main suppliers or contractors awarded contracts for the implementation of the envisaged operation is not available.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.