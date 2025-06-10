BPCE L4SMES SECURITY & DEFENCE

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation consists of a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to BPCE, supporting 100% EIB eligible security and defence projects in France and in the EU.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries to support their small/medium projects.
The operations aims to ease financial constraints for SMEs and Mid-Caps operating in the European security and defence sector. It addresses persistent market failures arising from limited access to finance and/or higher cost of funding faced by these companies due to sector-specific sensitivities, dual-use activities, and a lack of tailored financial instruments. These challenges are compounded by information asymmetries, perceived reputational risks, and limited collateral availability.
Through this operation, the EIB will deploy its intermediated products via BPCE and its subsidiaries, including Banque Populaire and Caisse d'Epargne, to facilitate access to medium and long-term financing for eligible defence-related projects. EIB's involvement is expected to enhance the availability and affordability of credit, particularly for smaller players along the defence value chain, thereby strengthening Europe's strategic autonomy, industrial resilience, and technological innovation capacity . Moreover, the operation has a high contribution (90%) to the cohesion objectives.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.