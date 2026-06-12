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        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Signature(s)

        Montant
        150 000 000 €
        Pays
        Secteur(s)
        Moldavie : 150 000 000 €
        Lignes de crédit : 150 000 000 €
        Date(s) de signature
        29/06/2026 : 150 000 000 €
        Autres liens
        Related public register
        13/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Fiche récapitulative

        Date de publication
        8 avril 2026
        Statut
        Référence
        Signé | 29/06/2026
        20250068
        Nom du projet
        Promoteur – Intermédiaire financier
        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
        ACCEPTABLE BANK(S)
        Montant BEI envisagé (montant approximatif)
        Coût total (montant approximatif)
        EUR 150 million
        not applicable
        Lieu
        Secteur(s)
        Description
        Objectifs

        Loan to the Republic of Moldova for the upgrading of agricultural value chains.

        Double intermediated facility to support the upgrading of agricultural value chains. The funds will be partially on lend to financial intermediaries originating loans for micro, small and medium-sized enterprises and mid-caps, and partially used to finance public infrastructure projects.

        Aspects environnementaux
        Passation des marchés

        The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The borrower / financial intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EIB Environmental and Social Standards in respect of environmental and social matters, as appropriate.

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Under Global Europe NDICI guarantee

        Under EFSD+ Guarantee

        Étapes
        À l'examen
        Approuvé
        Signé
        12 juin 2026
        29 juin 2026
        Documents liés
        13/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Clause de non-responsabilité

        Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
        Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

        Documents

        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
        Date de publication
        13 Jun 2026
        Langue
        anglais
        Sujet général
        Prêts
        Numéro du document
        249399248
        Thématique du document
        Information Environnementale
        Type de document
        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
        Numéro du projet
        20250068
        Secteur(s)
        Lignes de crédit
        Régions
        Europe orientale, Caucase du Sud
        Pays
        Moldavie
        Disponible au public
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        13/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
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        Fiche récapitulative
        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II
        Fiche technique
        FRUIT GARDEN OF MOLDOVA II

        Informations et observations générales

        La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
        Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
        Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
        Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

        Informations aux médias

        Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

        Mécanisme de traitement des plaintes

        Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

        Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

        La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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