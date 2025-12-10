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SINDH FLOOD EMERGENCY HOUSING RECONSTRUCTION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pakistan : 100 000 000 €
Aménagement urbain : 100 000 000 €
Date(s) de signature
4/05/2026 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 novembre 2025
Statut
Référence
Signé | 04/05/2026
20240857
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SINDH FLOOD EMERGENCY HOUSING RECONSTRUCTION
SINDH PEOPLE'S HOUSING FOR FLOOD AFFECTEES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 1580 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the reconstruction of approximately 1,700,000 flood-damaged housing units in Sindh, Pakistan, thereby enhancing households' resilience to floods and heatwaves through a Build Back Better approach.

The aim is to enhance households' resilience to floods and heatwaves, following a Build Back Better approach.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will have to be implemented in compliance with the EIB Environmental and Social standards. The social impact of the project is expected to be high, in terms of improving living conditions—especially housing—for poor and vulnerable populations, securing land property or tenure, and providing climate resilience, as well as in terms of economic inclusion and women's involvement.

The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
10 décembre 2025
4 mai 2026

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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