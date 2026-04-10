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        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Signature(s)

        Montant
        300 000 000 €
        Pays
        Secteur(s)
        Italie : 300 000 000 €
        Aménagement urbain : 300 000 000 €
        Date(s) de signature
        8/06/2026 : 300 000 000 €
        Autres liens
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        21/04/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Fiche récapitulative

        Date de publication
        15 avril 2026
        Statut
        Référence
        Signé | 08/06/2026
        20240851
        Nom du projet
        Promoteur – Intermédiaire financier
        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING
        INTESA SANPAOLO SPA
        Montant BEI envisagé (montant approximatif)
        Coût total (montant approximatif)
        EUR 300 million
        EUR 600 million
        Lieu
        Secteur(s)
        Description
        Objectifs

        The operation consists of a Framework Loan to Intesa Sanpaolo to support their lending activity to providers of social, affordable, and student rental housing solutions.

        The aim is to support affordable housing, including student accommodation, and the energy upgrade of the related buildings.

        Additionnalité et impact

        The Project comprises the construction of a mix of some 5000 new and renovation of affordable and student housing units contributing to the promotion of Integrated Urban Development in Italian cities. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and will facilitate the development of sustainable communities, while contributing to the promotion of social mix and addressing the high demand for social housing in Italian cities. It will contribute to a more balanced local residential market along with a larger housing supply in Italian cities, thereby addressing the existing need stemming from low and middle-income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering a long maturity at attractive financing costs, needed to keep rent levels low.

        Aspects environnementaux
        Passation des marchés

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

        Étapes
        À l'examen
        Approuvé
        Signé
        10 avril 2026
        8 juin 2026
        Documents liés
        21/04/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

        Clause de non-responsabilité

        Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
        Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

        Documents

        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING
        Date de publication
        21 Apr 2026
        Langue
        anglais
        Sujet général
        Prêts
        Numéro du document
        260426521
        Thématique du document
        Information Environnementale
        Type de document
        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
        Numéro du projet
        20240851
        Secteur(s)
        Aménagement urbain
        Régions
        Union européenne
        Pays
        Italie
        Disponible au public
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        Fiche technique
        ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

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        La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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