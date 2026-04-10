ISP FL FOR AFFORDABLE HOUSING

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The operation consists of a Framework Loan to Intesa Sanpaolo to support their lending activity to providers of social, affordable, and student rental housing solutions.
The aim is to support affordable housing, including student accommodation, and the energy upgrade of the related buildings.
The Project comprises the construction of a mix of some 5000 new and renovation of affordable and student housing units contributing to the promotion of Integrated Urban Development in Italian cities. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and will facilitate the development of sustainable communities, while contributing to the promotion of social mix and addressing the high demand for social housing in Italian cities. It will contribute to a more balanced local residential market along with a larger housing supply in Italian cities, thereby addressing the existing need stemming from low and middle-income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering a long maturity at attractive financing costs, needed to keep rent levels low.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.