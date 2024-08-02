MALAGA SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING III

Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
This investment loan will finance the construction of up to 312 new social and affordable rental housing units in Malaga, designed to meet high energy efficiency standards. The project also includes the development of necessary urban infrastructure and related ancillary areas.
By increasing the availability of adequate and affordable housing, the project is expected to enhance the quality of life of residents, particularly those in middle- and low-income groups. Furthermore, it will contribute to fostering greater social inclusion and cohesion within the community. The Project is therefore considered eligible under Article 309, point (a), as it supports the development of less-developed regions, and under point (c), as it serves a common interest
Where and if applicable and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group's Environmental and Social Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Water Framework Directive 2000/60/EC, as amended, will be checked during appraisal.
The Promoter shall ensure that contracts for implementation of the Project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, for contracts above the threshold: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.