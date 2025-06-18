AURUBIS CRM COPPER INVESTMENTS

Fiche récapitulative
The project will finance the expansion of a copper electrolysis refining plant at an existing site in Bulgaria. It also includes the construction of a first-of-its-kind recycling facility in Germany, designed to process complex internal and external smelter intermediary products as well as recycling materials.
The promoter's investments aim to address the growing demand for copper—a strategic raw material essential for the production of Net-Zero technologies, including e-mobility, renewables, ICT, as well as aerospace and defence. The expansion of the electrolysis plant will increase the output of copper cathodes—refined, finished copper—at the Pirdop refinery in Bulgaria by 50%, reaching 340,000 tons per year. Through the Complex Recycling Hamburg (CRH) project, the promoter will gain the capacity to process approximately 30,000 additional tons per year of recycled materials and complex internal smelter intermediary products. As a result, the company is streamlining both internal and external value chains, contributing to the circular economy.
Both projects fall under Annex II of environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU), the Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU, Directive 2012/18/EU on the control of major accident hazards involving dangerous substances (SEVESO III), and Decision EU 2016/1032, establishing BAT conclusions (BREF) for the non-ferrous metals industries. A Preliminary Examination (screening) by the authorities during the permitting process determined that new EIAs are not required. The operating permits for both Projects incorporate limits which are compliant with the "best available techniques" as defined in the European Commission's enforcement decision establishing conclusions on the best available techniques for the non-ferrous metals industries under IED of 13 June 2016.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.