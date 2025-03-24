VIENNA SCHOOL PPP CENTRAL VOCATIONAL SCHOOL ZBG

Fiche récapitulative
The project, procured as Public Private Partnership (PPP) by the City of Vienna, will finance the design, build, finance and maintenance of the Central Vocational School (ZBG) located in Seestadt Aspern, in the 22nd district of the city. The new school will provide over 48,000sqm of modern facilities, including laboratories and classrooms for vocational education and training.
The objective is to merge all seven vocational schools in Vienna into a single campus, promoting spatial and organisational synergies among currently distinct entities.
Educational facilities are not specifically mentioned in the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by EIA Directive 2014/52/EU), although the project may be covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The EIB will further verify during appraisal whether the project is subject to an EIA.
The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the projects will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The promoter is a contracting authority within the meaning of the EU Public Procurement Directive 2014/24/EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.