ARMSWISSBANK GUARANTEE FACILITY

The proposed partial portfolio guarantee to Armswissbank is intended to improve access to finance for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Armenia.

Firms in Armenia consider access to finance to be one of the most significant obstacles to doing business. This market failure emanates from high interest rates, difficulties to assess credit risks, and foreign currency risk in a highly dollarized economy. Inclusive investments face additional constraints, including low level of awareness by clients and banks and scarcity of long-term funding.

The operation will tackle challenges by providing guarantee to Armswissbank in order to enhance lending to MSMEs at attractive terms and conditions. Clients will benefit through loans that include a transfer of financial benefits to incentivise investments.

The operation would help Armswissbank to increase its risk absorption capacity and support the implementation of projects that would otherwise be declined. The bank's proven implementation capacity and experience, strong product palette and very good financial standing make Armswissbank an effective intermediary for the partial portfolio guarantee, and key actor for increasing access to finance and promoting inclusive investments for local MSMEs.

The operation will contribute to several SDGs.