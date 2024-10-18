ARMSWISSBANK GUARANTEE FACILITY

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation consists in a partial portfolio guarantee to Armswissbank in Armenia under the EU4Business Guarantee Facility.
The aim is to enable Armswissbank to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro, small- and mediums-sized enterprises in the country.
The proposed partial portfolio guarantee to Armswissbank is intended to improve access to finance for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Armenia.
Firms in Armenia consider access to finance to be one of the most significant obstacles to doing business. This market failure emanates from high interest rates, difficulties to assess credit risks, and foreign currency risk in a highly dollarized economy. Inclusive investments face additional constraints, including low level of awareness by clients and banks and scarcity of long-term funding.
The operation will tackle challenges by providing guarantee to Armswissbank in order to enhance lending to MSMEs at attractive terms and conditions. Clients will benefit through loans that include a transfer of financial benefits to incentivise investments.
The operation would help Armswissbank to increase its risk absorption capacity and support the implementation of projects that would otherwise be declined. The bank's proven implementation capacity and experience, strong product palette and very good financial standing make Armswissbank an effective intermediary for the partial portfolio guarantee, and key actor for increasing access to finance and promoting inclusive investments for local MSMEs.
The operation will contribute to several SDGs.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.