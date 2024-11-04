Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BNPP SME & MIDCAP SUPPORT 2024

Signature(s)

Montant
103 518 109,92 €
Pays
Secteur(s)
France : 103 518 109,92 €
Lignes de crédit : 103 518 109,92 €
Date(s) de signature
12/12/2024 : 103 518 109,92 €

Fiche récapitulative

Date de publication
9 octobre 2024
Statut
Référence
Signé | 12/12/2024
20240036
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BNPP SME & MIDCAP SUPPORT 2024
BNP Paribas
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 104 million
EUR 900 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The guarantee instrument will enable the intermediary to provide new loans to small, medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in France.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries. At least 20% of the resources will support Climate Action, e.g. energy, transport and waste management projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". BNPP has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
4 novembre 2024
12 décembre 2024
Projets associés
Projet apparenté
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes