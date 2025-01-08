BFCM SME AND MIDCAP

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation consists of an intermediated Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) (at least 70%) and mid-caps.
The aim is to support SMEs and mid-caps' investments, also with the purpose of promoting Climate Action and Environmental Sustainability projects (at least 40%).
The intermediated operation will support French SME and Midcaps. The proposed operation targeting a minimum 40% climate action and environmental sustainability priority objective will contribute to the EIB Climate Strategy by boosting investments aimed at tackling Climate Change and by increase its awareness. In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (cohesion area) is marked considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel. Lastly, the operation will address the market failure of access to finance, arising from informational asymmetries (adverse selection, moral hazard) between small and medium-sized businesses and lenders/investors. Indeed, informational asymmetries tend to pose more severe problems for SMEs than for larger companies. Generally, there is an intrinsically higher risk associated with small-scale activities, the competitive environment is more uncertain and rates of return and failure tend to be higher. Among others, the above-mentioned features lead to a sub-optimal situation for companies such as the final beneficiaries in obtaining cost-effective, long-term funding. The intermediary is financially sound and has long track record of implementing EIB products and allocating.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.