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FINANCIAL INCLUSION GUARANTEE FACILITY

Signature(s)

Montant
11 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Israël : 11 000 000 €
Lignes de crédit : 11 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2024 : 11 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
23 décembre 2024
Statut
Référence
Signé | 17/06/2024
20230888
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FINANCIAL INCLUSION GUARANTEE FACILITY
BANK LEUMI LE ISRAEL BM
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 11 million
EUR 96 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The guarantee facility shares the risk with respect to a portfolio of debt financing to micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in Israel granted by Bank Leumi. The portfolio included under the guarantee will target women in business, young entrepreneurs and start-ups, thus improving financial inclusion for underserved MSMEs and increasing their contribution to the economy.

The primary objective is to enhance access to loan finance for MSMEs through improved terms and conditions, especially reduced collateral requirements and/or lower financing costs. Consequently, the operation, contributes to economic resilience and employment generating activities with a focus on business owned or run by women or youth, on start-ups and other underserved MSMEs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require that implementation of the project will be done in line with the principles of EU environmental legislation and EIB Environmental and Social Standards.

The EIB will require that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
8 janvier 2024
17 juin 2024
Projets associés
Projet apparenté
COVID-19 SME ACCESS TO FINANCE INITIATIVE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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