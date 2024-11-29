BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Aménagement urbain - Construction
- Transports - Transports et entreposage
The operation consists in a framework loan to the City of Brno.
The aim is to finance urban infrastructure investments and improvements.
The Project supports the implementation of the Brno Development Strategy and related Sectoral Strategies, as well as the city Climate Strategies. It is consistent with the EIB requirements for integrated urban development and regeneration as well as EIB lending criteria related to eligible sectors.
The Project addresses a number of market failures that justify the use of public financing to address the investment gap. In particular, the Project will intervene in provision of public goods and services (e.g. public infrastructure dedicated to urban mobility, culture, water management, flood protection, and others). The Project will generate positive economic and social externalities through an improved provision of public facilities and services, resulting also in higher quality of enabling services for businesses and economic activities as well as improvement of the quality of life, urban environment and social inclusion.
The Project will contribute to promoting progress toward multiple Sustainable Development Goals, with a focus on Sustainable Cities and Communities being the most significant.
The Borrower is expected benefit from flexibility of the EIB financing allowing for the optimization of their cash-flow needs. The pricing, availability and grace periods shall add to attractiveness of the co-operation with EIB.
The promoter's environmental management capacity to properly apply the relevant EU Directives will be verified during appraisal, particularly with regard to EU Environmenta Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the construction and refurbishment investments will also be further assessed during Project appraisal. The schemes under the Framework Loan should have an overall positive impact on the environment by promoting sustainable urban development and reducing energy consumption.
The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive2014/23/EU /2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.