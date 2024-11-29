BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

The Project supports the implementation of the Brno Development Strategy and related Sectoral Strategies, as well as the city Climate Strategies. It is consistent with the EIB requirements for integrated urban development and regeneration as well as EIB lending criteria related to eligible sectors.





The Project addresses a number of market failures that justify the use of public financing to address the investment gap. In particular, the Project will intervene in provision of public goods and services (e.g. public infrastructure dedicated to urban mobility, culture, water management, flood protection, and others). The Project will generate positive economic and social externalities through an improved provision of public facilities and services, resulting also in higher quality of enabling services for businesses and economic activities as well as improvement of the quality of life, urban environment and social inclusion.﻿





The Project will contribute to promoting progress toward multiple Sustainable Development Goals, with a focus on Sustainable Cities and Communities being the most significant.

The Borrower is expected benefit from flexibility of the EIB financing allowing for the optimization of their cash-flow needs. The pricing, availability and grace periods shall add to attractiveness of the co-operation with EIB.