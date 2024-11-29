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BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
121 031 185,8 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 121 031 185,8 €
Transports : 29 047 484,6 €
Aménagement urbain : 42 360 915,03 €
Eau, assainissement : 49 622 786,17 €
Date(s) de signature
12/06/2025 : 29 047 484,6 €
12/06/2025 : 42 360 915,03 €
12/06/2025 : 49 622 786,17 €
Autres liens
Related public register
03/12/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
30 avril 2024
Statut
Référence
Signé | 12/06/2025
20230762
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
STATUTARNI MESTO BRNO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 6000 million (EUR 238 million)
CZK 12674 million (EUR 502 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists in a framework loan to the City of Brno.

The aim is to finance urban infrastructure investments and improvements.

Additionnalité et impact

The Project supports the implementation of the Brno Development Strategy and related Sectoral Strategies, as well as the city Climate Strategies. It is consistent with the EIB requirements for integrated urban development and regeneration as well as EIB lending criteria related to eligible sectors.


The Project addresses a number of market failures that justify the use of public financing to address the investment gap. In particular, the Project will intervene in provision of public goods and services (e.g. public infrastructure dedicated to urban mobility, culture, water management, flood protection, and others). The Project will generate positive economic and social externalities through an improved provision of public facilities and services, resulting also in higher quality of enabling services for businesses and economic activities as well as improvement of the quality of life, urban environment and social inclusion.﻿


The Project will contribute to promoting progress toward multiple Sustainable Development Goals, with a focus on Sustainable Cities and Communities being the most significant.

The Borrower is expected benefit from flexibility of the EIB financing allowing for the optimization of their cash-flow needs. The pricing, availability and grace periods shall add to attractiveness of the co-operation with EIB.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's environmental management capacity to properly apply the relevant EU Directives will be verified during appraisal, particularly with regard to EU Environmenta Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the construction and refurbishment investments will also be further assessed during Project appraisal. The schemes under the Framework Loan should have an overall positive impact on the environment by promoting sustainable urban development and reducing energy consumption.

The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive2014/23/EU /2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
29 novembre 2024
12 juin 2025
Documents liés
03/12/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Date de publication
3 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235189174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230762
Secteur(s)
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/12/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Fiche technique
BRNO URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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