CDP ITALIAN REGIONS DE-LINKED RS II

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation consists of a de-linked unfunded risk-sharing instrument providing CDP with capital and concentration risk relief. The guarantee will cover up to 50% of the credit risk associated to an existing portfolio of loans provided to some Italian regions, namely Lazio and Campania.
The aim is to incentivise CDP to provide new loans to Italian local authorities, municipalities and public sector entities, as well as enable more Italian regions and local authorities to benefit from the EIB support, through an experienced intermediary.
The proposed risk sharing product is expected to support access to long term funding and resulting investments by local public authorities and public sector entities across Italy, targeting several EIB COP objective areas, including Climate Action and Environmental Sustainability and Economic and Social Cohesion. Various economic benefits via externalities, such as improved urban network as well as health, education and transport infrastructure, are expected, contributing to the better functioning of the urban economy and the social well-being and inclusion of citizens.
The EIB guarantee, contributing to capital and concentration risk relief to CDP, has highly customized features based on CDP's and underlying risk counterparts' characteristics, with no benchmark on the market.
In line with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU legislation, in particular in the fields of environment and public procurement, CDP has to take all required measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final recipients under the new portfolio comply with the relevant EU environment and procurement legislation as well as the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
In line with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU legislation, in particular in the fields of environment and public procurement, CDP has to take all required measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final recipients under the new portfolio comply with the relevant EU environment and procurement legislation as well as the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.