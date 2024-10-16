CDP ITALIAN REGIONS DE-LINKED RS II

The proposed risk sharing product is expected to support access to long term funding and resulting investments by local public authorities and public sector entities across Italy, targeting several EIB COP objective areas, including Climate Action and Environmental Sustainability and Economic and Social Cohesion. Various economic benefits via externalities, such as improved urban network as well as health, education and transport infrastructure, are expected, contributing to the better functioning of the urban economy and the social well-being and inclusion of citizens.

The EIB guarantee, contributing to capital and concentration risk relief to CDP, has highly customized features based on CDP's and underlying risk counterparts' characteristics, with no benchmark on the market.