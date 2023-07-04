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BCP LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 180 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2023 : 20 000 000 €
22/12/2023 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2023
Référence
20230704
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BCP LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 560 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a linked risk-sharing operation (own-resources; full delegation) to support mid-caps in Portugal across all EIB's eligible sectors.

- Market gap / sub-optimal investment situation: The operation is launched to support the ongoing recovery of the Portuguese economy in the aftermath of the COVID-19 pandemic, followed and exacerbated by the war in Ukraine that affected Portuguese small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps, which have above EU-average structural weight in the national economy and are more vulnerable to economic downturns compared to larger corporates. - Project acceleration: The quick mobilisation of financing for corporates is strategic to ensure that companies continue to have liquidity to operate and contribute to the country's productive capacity for goods and services. - Employment: The operation will contribute to the preservation and creation of employment in a still unstable phase of the economic cycle. - Financial Support to Midcaps: The operation addresses the EIB objective of providing financial support to mid-caps, allowing for competitive and flexible financing. Cohesion: Around 64% of the operation is expected to benefit Midcaps located in cohesion priority regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with EU applicable legislation, as appropriate and where applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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