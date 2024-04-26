NBG LRS ENHANCED SUPPORT FOR MIDCAPS

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists in a risk-sharing operation to support mid-caps in Greece.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.
This linked risk sharing operation is designed to provide support to mid-caps in access to finance and to contribute to long-term economic growth. The operation addresses the underlying market failure of access to finance faced by mid-caps due to information asymmetries and credit considerations. Given the economic uncertainty exacerbated by supply chain constraints, inflation, rising interest rates, energy security constraints and the ongoing war in Ukraine, the proposed operation may alleviate some of the pressures faced by the real economy. The guarantee operates by providing capital relief to the Financial Intermediary and thereby freeing up additional lending capacity, thus enabling them to channel funds into transactions that they would likely not have financed without the EIB's intervention and at more beneficial terms (for example longer tenors, lower interest rates, lower collateral requirements). The operation is anticipated to support social objectives such as employment via the provision of eligible transactions such as loans for working capital and investment purposes to mid-caps.
The Financial Intermediary is an established player in the local market and a repeat client of the EIB, with an excellent track record in implementing EIB products. It is an innovative product for the Greek market, complements EIF offerings in the local SME sphere and is generally expected to carry a signalling effect to the market, reduce risk perceptions and crowd in other private financiers.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.