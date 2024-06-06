FIBER OPTIC NETWORK ROLL OUT ITALY (FONOI)

Fiche récapitulative
The project concerns the rollout of a FTTH broadband network in Italy. The implementation will take place in the period 2023-2025.
The aim is to deploy and operate a fibre optic network connecting business areas of Italy on a wholesale basis. This will bring a significant uplift in the provision of broadband services on an open access basis. The long-term target is to connect industrial premises with very high capacity broadband access line.
The project contributes to the Public Policy Goal Innovation, Digital and Human Capital (Digital Infrastructure) and horizontal objective Economic and Social Cohesion. The project will lead to the deployment of innovative and secure telecommunication technologies and thus generate positive externalities by enabling more users to benefit from improved and safe access to advanced broadband services and fostering innovation throughout different sectors of the economy. This provides basis for enhanced productivity and competitiveness leading to economic returns to society that exceed those to the private investor.
EIB financing shall help to diversify borrower's capital structure and so raise its profile with other financial institutions. The pricing advantage offered by EIB shall reduce the company's interest expense therefore allowing for greater proportion of its revenues to be directed to the network roll out.
Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.