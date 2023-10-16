CASA LOAN FOR SMES & MIDCAPS INNOVATION

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The EIB's dedicated financing to support small and medium sized enterprises in France. This operation will also contribute to a minimum of 50% in innovation and digitalisation to foster sustainable economic growth.
Financing of small and medium sized projects carried out by small and medium sized enterprises and local authorities.
The loan will provide funding to Crédit Agricole Group to generate additional lending to French SMEs and Mid-Caps (maximum 30%) through its Caisses Régionales. Minimum 50% of the facility will be dedicated to RDI/digital projects, and innovation-driven companies.
The uncertainties in the global economy due to the war in Ukraine, higher inflation and energy costs, raising interest rates have further exacerbated the difficulties of innovative SMEs to access cost-effective, long-term finance. Despite being the main players of the French economy, SMEs and Mid-Caps are less equipped than large corporates and face difficulties due to their smaller scale of activities, and the inherent riskiness of innovation activities; these factors led to lower rate of return and higher failure risks.
EIB financing would help SMEs and Mid-Caps to mitigate these challenges by increasing medium and long-term financing offer at more advantageous terms. This support will help to strength their competitiveness and support their resilience through innovation investments and digital transformation projects, both necessary to reindustrialize France on a long-term sustainable basis. The project will support new job creation and SMEs investments, which are lagging behind EU peers in technological development and digitalization.
Crédit Agricole Group has a long experience in SMEs financing across France with a strong track record in allocating EIB financing, including thematic loans.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.