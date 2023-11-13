Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UCL RO SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2023 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2023
Statut
Référence
Signé | 24/11/2023
20230208
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UCL RO SMES MID-CAPS & CLIMATE ACTION MBIL
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Unicredit Leasing Corporation (UCL) to finance eligible investments promoted by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps.

The aim is to support small/medium projects carried out by the above beneficiaries through term loans and leasing schemes in Romania. At least 20% will be dedicated to Climate Action.

Additionnalité et impact

The project will enhance access to finance to SMEs and MidCaps in Romania, including for undertaking investments in energy efficiency, renewable energy, low carbon transport and climate friendly agricultural projects. The operation is expected to contribute to the EIB transversal objective of Climate Action (20%). Through an intermediated approach, the Bank will reach SMEs and MidCaps financing small and mid-size projects, which could otherwise not be reached. The intermediary is a repeat EIB counterpart with positive track record and significant experience in deploying EIB funds. In addition, the operation supports the financial intermediary's sustainability strategy, increasing its lending in the sector and diversifying its funding sources. The project addresses a number of market failures: From the continuously existing and further widening financing gap stemming from higher interest rates for SMEs, the gap in long tenor financing for Climate Action projects. The project is expected to have positive economic effect via employment creation by SMEs in Romania. EIB is providing adequate financing sources in terms of pricing and longer maturities. The EIB's contribution will be most visible on the financial contribution side by accelerating the fundraising and crowding in other financiers via signalling effect about the quality of the Intermediary.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
13 novembre 2023
24 novembre 2023

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes