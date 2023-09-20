UC CA&ES IMPACT LOAN FOR SMES&MIDCAPS

The operation will provide funding to the promoter, UniCredit S.p.A. ("UC"), with the aim of generating additional lending to Italian SMEs (60%) and MidCaps (40%), which is still at sub-optimal level.





The operation foresees that at least 20% of the loans will be dedicated to Climate Action projects: it is envisaged that the 40% MidCap share will facilitate the deployment of larger CA projects which wouldn't be implemented by SMEs.





The facility includes eligible minibonds (unrated and unlisted) or basket bonds issued by SMEs/MidCaps which will contribute to enable access to credit markets for eligible SMEs/MidCaps, to further diversify their sources of funding.