FRANFINANCE CA&ES LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The operation consists of a loan to Société Générale to be utilised by Franfinance (Leasing subsidiary operating through a vendor network in France) to provide leases to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps.
The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries, including those implementing projects in the field of Climate Action and Circular Economy.
The operation will provide funding to the promoter, Franfinance, a subsidiary of Société Générale, with the aim of generating additional lending to French SMEs (70% of the volume) and MidCaps (30%). Franfinance will use the funding to provide loans and finance leasing (originated via a network of vendors) in favour of SMEs and Midcaps. Recent surveys carried out by the Banque de France on this market segment signal a decline in the approval of loans to purchase tangible assets, as well as an increase of interest rates. The availability of long-term funding is also a constraint. The operation foresees that at least 15% of the investment volume will be dedicated to Climate Action projects, mainly supporting energy efficiency and renewable energy investments. An additional 15% will be dedicated to Circular Economy, in the form or the refurbishment and re-lease of used goods and machinery.
The EIB's intervention will support French SMEs' and Midcaps' access to finance in a difficult economic environment due to the remaining impacts of the pandemic, the war in Ukraine and the resulting delays in supply chains, and the inflation.
With its ambition to finance at least 30% Climate Action and Circular Economy sub-projects, the operation will contribute to EU and national policy objectives. The intervention aims to contribute to generate positive environmental externalities and support the ecological transition.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.