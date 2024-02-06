The operations concerns an investment in Metier Capital Growth Fund III - a USD 200m fund, providing equity and quasi-equity financing to SMEs and Mid-Market companies in Sub-Saharan Africa.

The proposal is in line with the Global Gateway priorities of supporting digitalisation and renewable energy across Africa. It also fits with the goals of the African Union's Agenda 2063 in supporting an inclusive growth and sustainable development, via economic resilience and diversification.

The commitment of EIB into the Fund is expected to ensure that the Fund is able to reach its target size and to fully implement its investment strategy. The participation of EIB will ensure that the terms of the Fund are in line with best market practice.



