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METIER CAPITAL GROWTH FUND III

Signature(s)

Montant
25 729 790,42 €
Secteur(s)
Services : 25 729 790,42 €
Date(s) de signature
21/06/2024 : 25 729 790,42 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 novembre 2023
Statut
Référence
Signé | 21/06/2024
20230132
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
METIER CAPITAL GROWTH FUND III
METIER CG III MAURITIUS GP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 28 million (EUR 26 million)
USD 200 million (EUR 186 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The operation is an equity participation in Metier Capital Growth Fund III, a generalist closed-end fund providing equity capital to small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-market growth companies active across Africa.

The fund will support companies with experienced management teams, stable market positioning and strong growth potential. The operation will contribute to the gender balance and social sustainability in Africa and will support the development of the private sector by increasing access to finance, reducing unemployment and attracting private and institutional investors to the region.

Additionnalité et impact

The operations concerns an investment in Metier Capital Growth Fund III - a USD 200m fund, providing equity and quasi-equity financing to SMEs and Mid-Market companies in Sub-Saharan Africa.

The proposal is in line with the Global Gateway priorities of supporting digitalisation and renewable energy across Africa. It also fits with the goals of the African Union's Agenda 2063 in supporting an inclusive growth and sustainable development, via economic resilience and diversification.

The commitment of EIB into the Fund is expected to ensure that the Fund is able to reach its target size and to fully implement its investment strategy. The participation of EIB will ensure that the terms of the Fund are in line with best market practice.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will comply with the EIB's Environmental and Social policies.

The fund will comply with the EIB's procurement policies.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
6 février 2024
21 juin 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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