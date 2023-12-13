STRASBOURG URBAN TRANSPORT

L'opération finance la mise en oeuvre du Programme Pluriannuel d'Investissements de Strasbourg Métropole sur la période 2023-2027. Les composantes à financer s'inscrivent dans la stratégie du Promoteur pour le développement des transports en commun et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) telle qu'énoncée dans le Plan Climat Air Energie Territorial et le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg (PLUi), qui intègre le Plan de Déplacements Urbains (PDU). De ce fait, l'opération est en ligne avec les objectifs de l'UE et de la BEI en matière de lutte au changement climatique et de durabilité environnementale.





En ligne avec la demande de l'EMS, la BEI apporte un financement sur une durée longue, accompagné de toute la flexibilité nécessaire en termes de fixation de taux d'intérêt, de période de mise à disposition des fonds, de choix de profil de remboursement.





La contribution financière de la BEI est un élément important du plan de financement de l'Emprunteur en termes d'additionnalité et de diversification. Le financement du projet par la BEI conduira à l'amélioration de la soutenabilité financière de ce projet structurant pour le territoire de l'Eurométropole strasbourgeoise.





Le Promoteur possède les compétences nécessaires pour mettre en ?uvre les composantes du Projet. À ce titre, il n'a pas requis d'expertise technique ou de services de conseil de la part de la BEI.







