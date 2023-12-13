STRASBOURG URBAN TRANSPORT

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Prêt Cadre dont l'objectif est de contribuer au financement de la mise en oeuvre du Programme Pluriannuel d'Investissements de Strasbourg Métropole sur la période 2023-2027, visant le développement des transports en commun et la réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu'énoncées dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Métropole.
Les composantes à financer dans le cadre du Programme d'investissement devraient améliorer l'attractivité des services de transport public et de la mobilité douce et, par conséquent, réduire la dépendance à l'égard des voitures particulières. À ce titre, elles sont censées contribuer à la réduction des nuisances environnementales des transports en termes de pollution atmosphérique et sonore, d'accidents routiers et de réchauffement climatique. Par ailleurs, le plan d'investissements devrait apporter des bénéfices en termes de gains de temps de voyage et attente pour les usagers, d'une moindre congestion routière et d'une amélioration de l'accessibilité aux lieux d'études et travail. De ce fait, la valeur ajoutée du Programme d'investissements devrait être excellente car il permettra de déployer un transport plus efficace, accessible, respectueux de l'environnement et sûr.
L'opération finance la mise en oeuvre du Programme Pluriannuel d'Investissements de Strasbourg Métropole sur la période 2023-2027. Les composantes à financer s'inscrivent dans la stratégie du Promoteur pour le développement des transports en commun et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) telle qu'énoncée dans le Plan Climat Air Energie Territorial et le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg (PLUi), qui intègre le Plan de Déplacements Urbains (PDU). De ce fait, l'opération est en ligne avec les objectifs de l'UE et de la BEI en matière de lutte au changement climatique et de durabilité environnementale.
En ligne avec la demande de l'EMS, la BEI apporte un financement sur une durée longue, accompagné de toute la flexibilité nécessaire en termes de fixation de taux d'intérêt, de période de mise à disposition des fonds, de choix de profil de remboursement.
La contribution financière de la BEI est un élément important du plan de financement de l'Emprunteur en termes d'additionnalité et de diversification. Le financement du projet par la BEI conduira à l'amélioration de la soutenabilité financière de ce projet structurant pour le territoire de l'Eurométropole strasbourgeoise.
Le Promoteur possède les compétences nécessaires pour mettre en ?uvre les composantes du Projet. À ce titre, il n'a pas requis d'expertise technique ou de services de conseil de la part de la BEI.
S'agissant d'un programme visant le financement du Plan de Déplacements Urbains (PDU) actuellement inscrit dans Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), la conformité du PLUi avec la Directive 2001/42/EC sur l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES) sera vérifiée lors de l'instruction. En ce qui concerne la conformité du Programme avec la Directive 2014/52/EU qui modifie la Directive 2011/92/EU sur l'Evaluation d'Impact Environnemental (EIE), elle sera vérifiée au stade d'affectation de chaque composante. De manière générale, les travaux d'infrastructure liés au système de tramway relèvent de l'Annexe II de la Directive EIE. Les travaux liés aux sites propres et au parc relais pourraient également relever du même Annexe II en fonction de leur portée. La fabrication du matériel roulant et les travaux de gros entretien ne rentrent pas dans le champ d'application de la Directive EIE et, par conséquent, aucune EIE ne devrait être requise pour ce type de composantes. De manière similaire, en phase d'affectation de chaque composante, les services de la Banque vérifieront également la conformité aux Directives 92/43/EEC et 2009/147/EC sur la protection des habitats et des oiseaux et, si applicable, la conformité avec la Directive 2000/60/EC portant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du programme d'investissement seront en conformité avec la législation applicable de l'UE (Directive 2014/24/EU ainsi qu'à la directive 89/665/CEE) telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication d'avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union Européenne, le cas échéant.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.