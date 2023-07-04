CDP MIDCAP LOAN II

The combination of high interest rates and tightening credit standards is posing major barriers to investments for Italian firms, which largely depend on availability of external financing to fund their R&D and capital expenditures. Private investments generally create positive externalities as they stimulate increasing capital returns on the aggregate level of an economy and help building up a stock of knowledge capital. The proposed Multiple Borrower Intermediated Loan aims at financing investments promoted by small and mid-sized companies primarily in Italy and, potentially, other EU countries. This would enable broader access to credit markets as well as diversification of funding sources, eventually responding to one of the key objectives of the Capital Market Union. Moreover, EIB funds will be channelled to eligible projects through Cassa depositi e prestiti (CDP) at particularly attractive pricing and tenor conditions, thus resulting in a significant financial value added for the final beneficiaries.

The technical assistance provided by the EIB will help CDP identifying, promoting and monitoring eligible investments aligned with Climate Action and Environmental Sustainability objectives.