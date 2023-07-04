CDP MIDCAP LOAN II

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Financing of eligible investments promoted by Italian mid-cap companies in Italy and other EU Member States, operating in manufacturing, agri-food and other sectors and services, also contributing to the innovation and climate and environmental sustainability objectives.
Financing of small/medium projects carried out by medium-sized enterprises (Mid-caps) and small and medium enterprises (SMEs).
The combination of high interest rates and tightening credit standards is posing major barriers to investments for Italian firms, which largely depend on availability of external financing to fund their R&D and capital expenditures. Private investments generally create positive externalities as they stimulate increasing capital returns on the aggregate level of an economy and help building up a stock of knowledge capital. The proposed Multiple Borrower Intermediated Loan aims at financing investments promoted by small and mid-sized companies primarily in Italy and, potentially, other EU countries. This would enable broader access to credit markets as well as diversification of funding sources, eventually responding to one of the key objectives of the Capital Market Union. Moreover, EIB funds will be channelled to eligible projects through Cassa depositi e prestiti (CDP) at particularly attractive pricing and tenor conditions, thus resulting in a significant financial value added for the final beneficiaries.
The technical assistance provided by the EIB will help CDP identifying, promoting and monitoring eligible investments aligned with Climate Action and Environmental Sustainability objectives.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.