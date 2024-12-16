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SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA

Signature(s)

Montant (.*)
59 850 000 €
Secteur(s)
Télécom : 59 850 000 €
Date(s) de signature
23/12/2024 : 25 450 000 €
23/12/2024 : 34 400 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 34 400 000 € fourni par COMMISSION EUROPEENNE
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Related public register
08/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA

Fiche récapitulative

Date de publication
2 janvier 2025
Statut
Référence
Signé | 23/12/2024
20230037
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA
SES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to investments in a satellite communications system composed of satellite terminal antennas in around 1,663 underserved villages in remote rural areas of Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizstan and Tajikistan) that will connect to the promoter's middle earth orbit constellation. The objective of this system is to enable the local telecom operators to provide broadband internet services to the local populations, by establishing high speed data links between each covered village and its country's backbone network.

The main objective of the project is to foster transparent and inclusive access to public and private connectivity services through increased use of open, affordable, safe and secure broadband for everyone, with a focus on rural areas and stronger efforts for reaching the most marginalised right holders. The project will also promote the development of community networks, hotspots and digital innovation centres to the benefit of under-connected communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns the acquisition and installation of terminal antennas expected to have around one metre of diameter. As per the assessment performed within the EU, where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC or the equivalent national regulation will be verified during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
16 décembre 2024
23 décembre 2024
Documents liés
08/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA
Date de publication
8 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169074241
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230037
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Asie Centrale
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/01/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA
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Fiche récapitulative
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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