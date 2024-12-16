SATELLITE CONNECTION FOR RURAL CENTRAL ASIA

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Fiche récapitulative
- Télécom - Information et communication
The project relates to investments in a satellite communications system composed of satellite terminal antennas in around 1,663 underserved villages in remote rural areas of Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizstan and Tajikistan) that will connect to the promoter's middle earth orbit constellation. The objective of this system is to enable the local telecom operators to provide broadband internet services to the local populations, by establishing high speed data links between each covered village and its country's backbone network.
The main objective of the project is to foster transparent and inclusive access to public and private connectivity services through increased use of open, affordable, safe and secure broadband for everyone, with a focus on rural areas and stronger efforts for reaching the most marginalised right holders. The project will also promote the development of community networks, hotspots and digital innovation centres to the benefit of under-connected communities.
The project concerns the acquisition and installation of terminal antennas expected to have around one metre of diameter. As per the assessment performed within the EU, where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC or the equivalent national regulation will be verified during appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.