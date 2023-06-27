Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

UNICREDIT CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
65 178 401,35 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 65 178 401,35 €
Aménagement urbain : 65 178 401,35 €
Date(s) de signature
27/07/2023 : 65 178 401,35 €
Autres liens
Related public register
06/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICREDIT CLIMATE ACTION

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2023
Statut
Référence
Signé | 27/07/2023
20221000
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNICREDIT CLIMATE ACTION
UNICREDIT SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 147 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will allow Unicredit to finance energy efficiency (and potentially other climate action projects) across Italy.

The aim is to enhance access to finance for climate investments to be carried out by a wide range of final beneficiaries, such as individuals and homeowner associations, private and public entities, small and medium sized enterprises and mid-caps.

Additionnalité et impact

The project primarily seeks to improve access to finance constraints face by private individuals and by home owner associations undertaking energy efficiency investments in new or existing buildings. It will bring positive externalities, through reduced carbon emissions, greater energy efficiency and improved energy security. The project is fully aligned with the EU Renovation Wave Strategy, RePowerEU strategy and Italy National Energy Action Plan to 2030. The project supports the climate action objective of the Bank.


Unicredit is among the largest player in the Italian private loans market, it has been active in sustainable finance since 2007 and is currently among the top 10 banks in Environmental, Social and Governance ("ESG") linked loans in EMEA. It has demonstrated good capacities in the monitoring and reporting of EIB loans. The project will be aligned to the EU taxonomy and the Energy Efficiency Mortgage Initiative framework.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
27 juin 2023
27 juillet 2023
Documents liés
06/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICREDIT CLIMATE ACTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICREDIT CLIMATE ACTION
Date de publication
6 Sep 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171089681
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20221000
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICREDIT CLIMATE ACTION
Autres liens
Fiche récapitulative
UNICREDIT CLIMATE ACTION
Fiche technique
UNICREDIT CLIMATE ACTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes