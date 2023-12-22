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SIMEST LOAN FOR SMES&MIDCAPS AND INNOVATION

Signature(s)

Montant
46 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 46 000 000 €
Lignes de crédit : 46 000 000 €
Date(s) de signature
25/07/2024 : 46 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2024
Statut
Référence
Signé | 25/07/2024
20220966
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SIMEST LOAN FOR SMES&MIDCAPS AND INNOVATION
SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE ALL ESTERO SIMEST SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 46 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to SIMEST S.p.A.

The aim is to support the growth and expansion of Italian small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps across the EU. The project also includes specific climate action and innovation windows.

Additionnalité et impact

The Project facilitates access to finance for Italian SMEs and Mid-Caps for their growth and expansion in Italy and in other countries inside the EU. With its dedicated windows, the Project is also expected to support green projects and investments in innovation or innovative companies. The Project addresses a number of market failures, such as failure in financial markets for provision of financing for SMEs and Mid-Caps, arising from limited access and/or high cost of financing charged by creditors as a result of information asymmetries, lack of collateral and imperfect screening and monitoring. This is particularly the case for innovative companies and those with internationalisation objectives due to higher perceived risks. In addition, it is expected to generate positive externalities through the creation of innovative processes, products or services and through skills development and upgrading; as well as reducing dependency on energy imports by contributing towards increasing security of renewable energy supply. Through an intermediated approach, the Bank will provide financing with favourable terms to final beneficiaries which could not be reached otherwise. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
22 décembre 2023
25 juillet 2024

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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