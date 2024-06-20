METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE TRANSPORT URBAIN

Les composantes de ce Projet alignées aux objectifs du Plan De Mobilité (PDM) sont conformes aux objectifs de la Politique de Prêt de la Banque dans le Secteur des Transports et aux dispositions de l'Annexe 2 et l'Annexe 4 de la Climate Bank Roadmap 2021-2025 de la Banque. Le Projet permet une réduction des externalités en termes de réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre en phase d'exploitation liées à la mutation des technologies de motorisation obsolètes et polluantes ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité routière. En plus le Projet peut entraîner une réduction supplémentaire grâce au changement de mode de la voiture particulière vers les services de transport public et les modes doux. Le Promoteur possède les capacités et les ressources nécessaires pour mener à bien le Projet. La participation de la BEI au financement du projet permettra d'améliorer le profil financier du promoteur en diversifiant sa base de financement, en augmentant la maturité de son endettement et en réduisant le coût moyen de financement.