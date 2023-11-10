CDB WATER MANAGEMENT AND CLEAN OCEANS FL

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
This intermediated framework loan with the Caribbean Development Bank (CDB) supports water, sanitation and solid waste infrastructure within CDB's 14 Borrowing Member Countries (BMC) eligible for EIB lending. This operation is a sub project of the Caribbean Water, Sanitation and Ocean Program Loan (2021-0497) which received an Investment and Technical Assistance (TA) grant from the European Commission through the Caribbean Investment Facility (CIF).
The objectives of this intermediated framework loan, match the EU's regional strategic objectives for the 2021-2027 Regional MIP for the LAC region. Specifically for the Caribbean Window, the programme would help meeting the policy objectives of the "Caribbean-EU Partnership for a Green Deal", including better water resources conservation and improved waste management. The Framework Loan is expected to result in significant positive externalities in the form of environmental and public health benefits, and will also contribute to Climate Action and Environmental Sustainability. It is in line with the Bank's latest Water Sector Orientation. Some of the schemes will be aligned with the Clean Oceans Initiative (COI).
The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular to climate mitigation, climate adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources, and environmental sustainability. The framework loan will help achieve the following sustainable development goals: SDG 3: Good Health and Well-being; SDG 6: Clean Water and Sanitation, SDG 11: Sustainable cities and communities; SDG 13: Climate Action and SDG 14: Life Below Water and SDG17: Partnerships for the Goals.
The EIB-CDB Procedural Framework on mutual reliance for jointly co-financed public sector projects in common countries of operations was signed in October 2019. This Procedural Framework will be applied for the procurement of the investments to be funded from this Framework Loan. CDB as Lead Financier will supervise and ensure the proper procurement of all the schemes financed by the Bank under the proposed Framework Loan.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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Documents
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