ROCSYS ROBOTIC CHARGING (IEU GT)

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project concerns the financing of the technology development and deployment of the next generation robotic charging solutions to enable autonomous electric vehicles charging.
The project will support the research, development and innovation (RDI) activities for the promoter's product development and its market expansion.
The operation is in line with the InvestEU objective of the development of sustainable and safe transport infrastructures and mobility solutions, equipment and innovative technologies.
The project supports the Company, an EU SME, in the further development and market deployment of its robotic charging solutions, which it's expected to improve charging operations convenience and efficiency, making them more attractive to electric vehicles users and charging point operators.
The project contributes to the Bank's "Innovation, digital and human Capital" as well as its "Sustainable cities and regions" objective and it qualifies under the EIB Climate Action and Environmental Sustainability policy objective. The project is eligible under Article 309 point (c) common interest.
The project also addresses the Invest EU eligible areas as per the Annex II of InvestEU Regulation and aligns with specific eligibilities under Thematic Green Transition (Schedule A.2.1 of InvestEU Guarantee Agreement), in particular with 1.1.2 Future mobility.
Through developing robotic charging technologies to improve electric vehicle charging operations, the project contributes to mitigate market failures associated with imperfect competition and incomplete markets, positive knowledge and negative environmental externalities.
EIB support will therefore address such sub-optimal investment situations and accelerate the expected benefits to society. The EIB financing is expected to have a positive crowding-in effect, attracting additional private investors to the Company and it will provide additional financial flexibility and unlocks long term funding for the implementation of this project.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not subject to the EU Public Procurement Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.