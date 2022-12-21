CELLECTIS (IEU TI)

Fiche récapitulative
The promoter is a clinical-stage biopharmaceutical company pioneer in the field of gene editing, deploying core proprietary technologies to develop off-the-shelf immunotherapies for several oncology indications.
The contemplated transaction will support the Company's R&D investments including: (i) development of four proprietary clinical-stage assets, (ii) pre-clinical development of earlier (or early)-stage assets, and (iii) manufacturing of clinical batches. The EIB financing will contribute to expand the proprietary pipeline of products under development of the Company, which are expected to constitute the backbone of the company's growth in the future. The project will be coordinated from the Company's headquarters located in Paris (France).
The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.
The promoter is a private company (listed), not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus, the project is not covered by EU directives on Procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify procurement-related details during the project due diligence.
The borrower is a French biopharmaceutical company with an in-depth expertise in gene editing. The borrower leverages its expertise in gene editing and its proprietary gene edition technology platform to edit the genome of T-cells from healthy donors to engineer allogeneic CAR-T cells that can be subsequently injected into other patients. The company has built a strong pipeline of products for the treatment of various cancers.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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