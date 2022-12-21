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CELLECTIS (IEU TI)

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2022 : 40 000 000 €
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Related public register
13/06/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CELLECTIS (IEU TI)
Projet apparenté
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Fiche récapitulative

Date de publication
24 avril 2023
Statut
Référence
Signé | 28/12/2022
20220557
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CELLECTIS (IEU TI)
CELLECTIS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 185 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The promoter is a clinical-stage biopharmaceutical company pioneer in the field of gene editing, deploying core proprietary technologies to develop off-the-shelf immunotherapies for several oncology indications.

The contemplated transaction will support the Company's R&D investments including: (i) development of four proprietary clinical-stage assets, (ii) pre-clinical development of earlier (or early)-stage assets, and (iii) manufacturing of clinical batches. The EIB financing will contribute to expand the proprietary pipeline of products under development of the Company, which are expected to constitute the backbone of the company's growth in the future. The project will be coordinated from the Company's headquarters located in Paris (France).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter's investments concern research, development and innovation activities that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during appraisal.

The promoter is a private company (listed), not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus, the project is not covered by EU directives on Procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify procurement-related details during the project due diligence.

Commentaires

The borrower is a French biopharmaceutical company with an in-depth expertise in gene editing. The borrower leverages its expertise in gene editing and its proprietary gene edition technology platform to edit the genome of T-cells from healthy donors to engineer allogeneic CAR-T cells that can be subsequently injected into other patients. The company has built a strong pipeline of products for the treatment of various cancers.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
21 décembre 2022
28 décembre 2022
Documents liés
13/06/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CELLECTIS (IEU TI)
Projets associés
Projet apparenté
TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

Clause de non-responsabilité

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Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CELLECTIS (IEU TI)
Date de publication
13 Jun 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164848478
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220557
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/06/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CELLECTIS (IEU TI)
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Fiche récapitulative
CELLECTIS (IEU TI)
Fiche technique
CELLECTIS (IEU TI)
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TECHEU THEMATIC INNOVATION (INVESTEU VD) PL

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