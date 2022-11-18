Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ACCESS BANK PLC NIGERIA GENDER LOAN FOR SMES

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Nigéria : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
7/09/2023 : 50 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2023
Statut
Référence
Signé | 07/09/2023
20220525
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACCESS BANK PLC NIGERIA GENDER LOAN FOR SMES
ACCESS BANK PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This EIB financing to Access Bank Plc aims to enhance access to loan finance to private sector entities in Nigeria, mostly small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps, with a particular focus on those owned or managed by women.

The EIB loan will be entirely used to finance eligible investments made by SMEs and Midcaps in sectors such as transport, agriculture value-chain, manufacturing, tourism and services. A minimum of 30% of the loan amount will be targeting businesses owned, run, employing or primarily serving women to promote gender inclusion and women empowerment in businesses, in line with the 2X Challenge criteria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate. Access Bank PLC is in scope of EIB's Paris Alignment Framework (PATH) which supports counterparties on their pathways to align with the Paris Agreement.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
18 novembre 2022
7 septembre 2023
Projets associés
Projet apparenté
ACP GENDER FINANCE FACILITY GA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes