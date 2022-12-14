EGYPT FOOD RESILIENCE

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Fiche récapitulative
- Agriculture, pêche, sylviculture - Agriculture, sylviculture et pêche
The project will support Egypt in building resilience towards food shortages due to climate change or to food price spikes, by increasing and modernising their cereal storage and logistics infrastructure.
In particular, the operation aims at: (i) strengthening the resilience of Egypt's food supply system by increasing the storage capacity for wheat in modern silos, thus reducing losses in grain storage and handling ; (ii) contributing to immediate food security by addressing cereal supply shortages and replenishing the country's strategic reserves.
The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate adaptation, which will be determined as part of the due diligence. Issues related to occupational health and safety of workers within the value chain will be assessed. The Promoter will have to comply with relevant EIB standards (notably 8-9 Labour rights and Occupational and Public Health, Safety and Security). The project will contribute towards social inclusion given the targeting of the subsidised bread program to reach the vulnerable population of the country.
The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
The proposed operation is expected to be covered by the comprehensive guarantee granted to EIB under the Dedicated Investment Window 1
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.